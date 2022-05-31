1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Шотландія

21:45

Україна

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток
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Шотландія – Україна. Онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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31 травня, 16:53
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Текстова трансляція поєдинку плей-оф кваліфікації на Мундіаль у Катарі. До вашої уваги – похвилинний коментар гри у Глазго з яскравими фото зі стадіону

Завтра, 1 червня, у Глазго на стадіоні "Хемпден Парк" відбудеться матч плей-офф кваліфікації на ЧС-2022. Між собою за право вийти у фінал відбору воюють Шотландія та Україна.

Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Це буде перший офіційний матч збірної України від початку повномасштабної війни проти Росії. За текстовою трансляцією зустрічі ви можете стежити на нашому сайті.

ОНЛАЙН ШОТЛАНДІЯ – УКРАЇНА

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Ця зустріч мала відбутися ще 24 березня. Проте через напад фашистів на нашу країну ФІФА та збірна Шотландії пішли нам назустріч та змістили поєдинок на літо.

За цей час наші футболісти отримували не так багато ігрової практики, та й у принципі не так багато думали про футбол. Чемпіонат України було достроково завершено, а футболісти Динамо та Шахтаря проводили лише благодійні матчі у Європі.

У результаті Олександр Петраков вирішив викликати гравців з УПЛ за місяць до зустрічі із Шотландією та провести тренувальний збір у Словенії. У травні наша команда відіграла три спаринги:

  • 2:1 з Боруссією Менхенгладбах
  • 3:2 з Емполі
  • 1:1 з Рієкою

Після цього команду поповнили легіонери з європейських клубів і розпочалася вже підготовка до битви із Шотландією. У червні на нашу команду в підсумку чекає чотири або п'ять матчів.

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Якщо наша збірна обіграє шотландців, то у фіналі відбору на Мундіаль вона має битися з Уельсом 5 червня. Після цього з 8 по 14 число на Україну чекає три гри в Лізі націй – двічі проти Ірландії та один поєдинок проти Вірменії.

Нагадаємо, що у відбірковій групі на ЧС-2022 збірна України посіла другу позицію у квінтеті з Францією, Фінляндією, Боснією та Герцеговиною та Казахстаном. При цьому "синьо-жовті" не програли жодного матчу.

Шотландія ж у березні провела два товариські матчі, які зіграла внічию (1:1 із Польщею та 2:2 з Австрією). До цього підопічні Стіва Кларка посіли друге місце у групі з Данією, Ізраїлем, Австрією, Фарерами та Молдовою.

ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Команди лише раз в історії перетнулися між собою – у відборі на Євро-2008. Тоді Україна опинилася у групі четвертою, а Шотландія – третьою та обидві команди пропустили турнір. У особистих зустрічах збірні обмінялися домашніми перемогами.

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У Києві підопічні Блохіна виграли з рахунком 2:0 завдяки голам Кучера та Шевченка. У Глазго ж було зафіксовано рахунок 3:1 на користь господарів. На точні удари Міллера, Маккаллока та Макфаддена голом відповів той самий Шевченко.

ВИСТУПИ НА ЧС

Україна лише раз у своїй історії грала на Мундіалі і тоді ж досягла шикарного результату. У 2006 році команда Олега Блохіна розпочала з фіаско проти Іспанії (0:4), проте потім обіграла Саудівську Аравію (4:0) та Туніс (1:0), вийшовши у плей-офф.

Там же синьо-жовті у 1/8 фіналу провели нервовий поєдинок проти Швейцарії, яку змогли пройти лише у серії пенальті після 0:0 в основний час. А ось у чвертьфіналі наша команда нічого не спромоглася протиставити майбутньому чемпіону в особі Італії (0:3).

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Шотландія ж досвідченіша збірна, яка встигла вже 8 разів з'їздити на Мундіаль. Втім, востаннє "тартанова армія" була на чемпіонаті світу аж 1998 року.

При цьому жодного разу британці так і не вийшли у плей-офф, щоразу зупиняючись на груповій стадії. Усього шотландці здобули 4 перемоги, 7 нічиїх та 12 поразок на Мундіалях.

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Фаворитом протистояння вважається збірна Шотландії. Коефіцієнт на її прохід у фінал відбору дорівнює 1.68, тоді як на Україну – 2.26. У відсотковому співвідношенні розклад сил – 57% на 43%.

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Якщо говорити про основний час, то перемога шотландців оцінюється у 2.35, українців – у 3.45. Імовірність нічиї та переходу до екстра-таймів становить 3.10. Також виставлено коефіцієнт і на те, що переможець визначиться у серії пенальті – 5.10 (приблизно 19%).

ДЕ ДИВИТИСЬ

Пряма трансляція матчу буде доступна на телеканалах Індіго та Футбол 1. Крім того, матч Шотландія – Україна дивитись онлайн можна буде на сервісі OLL.TV.

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