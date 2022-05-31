Победители Лиги чемпионов и Кубка УЕФА: Украина назвала состав на Шотландию

Главный тренер национальной команды Александр Петраков выбрал футболистов, которые будут биться за путевку на чемпионат мира в Катаре

Лунин и Пятов - с евротрофеями / Фото: Коллаж: Сегодня

В среду, 1 июня, сборная Украины может сделать шаг на пути в Катар-2022. В Глазго украинцы сыграют стыковой матч чемпионата мира против Шотландии.

Наша команда уже прибыла в столицу Шотландии. В ее составе новоиспеченный победитель Лиги чемпионов Андрей Лунин. А также победитель Кубка УЕФА-2009 Андрей Пятов.

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Вот список всех игроков, которых Александр Петраков взял в Шотландию.

Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Андрей Пятов (Шахтер Донецк), Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава), Андрей Лунин (Реал, Испания).

Георгий Бущан (Динамо Киев), Андрей Пятов (Шахтер Донецк), Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава), Андрей Лунин (Реал, Испания). Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо Киев), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер Донецк), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия).

Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо Киев), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер Донецк), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия). Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо Киев), Александр Пихаленок (Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).

Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо Киев), Александр Пихаленок (Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия). Нападающие: Артем Довбык (Днепр-1), Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Даниил Сикан (Ганза, Германия).

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Если украинская команда обыграет Шотландию, то 5 июня сыграет против Уэльса решающий матч квалификации ЧМ-2022.