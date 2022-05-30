Слепой арбитр будет решать судьбу Украины в отборе на ЧМ-2022

Игру между Шотландией и Украиной обслужит голландец Данни Маккели, который заработал скандальную репутацию на Евро-2020

Данни Маккели рассудит матч Шотландия - Украина

Уже в среду состоится долгожданный поединок отбора на ЧМ-2022 между Шотландией и Украиной. Команды должны были отыграть еще в марте, однако из-за войны против фашистов наша сборная попросила перенести игру на лето.

Наша команда уже месяц готовится к битве, пользуясь досрочным завершением чемпионата Украины. Тем временем, стал известен арбитр, который отработает на важном для нас матче.

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Им станет скандальный голландец Данни Маккели. До прошлого года у судьи была хорошая репутация, поскольку он отработал на финале Лиги Европы-2020 между Севильей и Интером.

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Также Маккели не раз был рефери VAR в крупных матчах, например финалы ЛЕ-2018, ЧМ-2018, ЛЧ-2019, а также Клубного ЧМ в 2016 и 2018 годах. А вот после Евро-2020 его карма подпортилась.

Именно он был главным арбитром в полуфинале между Англией и Данией. Тогда в экстра-таймах при счете 1:1 Маккели назначил, мягко говоря, спорный пенальти на Стерлинге. В итоге гол с "точки" позволил британцам выйти в финал, а сам голландец получил репутацию "слепого" судьи.

Со сборной Украины Данни еще не пересекался, однако успел с разным успехом отсудить три еврокубковых игры с участием украинских клубов:

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26.02.2015 Олимпиакос 2-2 Днепр (Лига Европы, 1/16 финала)

Олимпиакос 2-2 Днепр (Лига Европы, 1/16 финала) 30.08.2018 Лейпциг 3-2 Заря (Лига Европы, плей-офф квалификации)

3-2 Заря (Лига Европы, плей-офф квалификации) 17.08.2021 Монако 0-1 Шахтер (Лига чемпионов, плей-офф квалификации)

Напомним, что в случае победы над Шотландией наша сборная сыграет 5 июня с Уэльсом за право поехать на Мундиаль. Сам чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.