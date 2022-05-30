Сліпий арбітр вирішуватиме долю України у відборі на ЧС-2022

Гру між Шотландією та Україною обслужить голландець Данні Маккелі, який заробив скандальну репутацію на Євро-2020

Данні Маккелі розсудить матч Шотландія - Україна

Вже в середу відбудеться довгоочікуваний двобій відбору на ЧС-2022 між Шотландією та Україною. Команди мали відіграти ще в березні, однак через війну проти фашистів наша збірна попросила перенести гру на літо.

Наша команда вже місяць готується до битви, користуючись достроковим завершенням чемпіонату України. Тим часом став відомий арбітр, який відпрацює на важливому для нас матчі.

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Їм стане скандальний голландець Данні Маккелі. До минулого року суддя мав хорошу репутацію, оскільки він відпрацював на фіналі Ліги Європи-2020 між Севільєю та Інтером.

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Також Маккелі не раз був рефері VAR у великих матчах, наприклад, у фіналах ЛЄ-2018, ЧС-2018, ЛЧ-2019, а також Клубного ЧС у 2016 та 2018 роках. А ось після Євро-2020 його карма зіпсувалась.

Саме він був головним арбітром у півфіналі між Англією та Данією. Тоді в екстра-таймах за рахунку 1:1 Маккелі призначив м'яко кажучи спірний пенальті на Стерлінгу. У результаті гол із "точки" дозволив британцям вийти у фінал, а сам голландець отримав репутацію "сліпого" судді.

Зі збірною України Данні ще не перетинався, проте встиг з різним успіхом відсудити три єврокубкові ігри за участю українських клубів:

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26.02.2015 Олімпіакос 2-2 Дніпро (Ліга Європи, 1/16 фіналу)

Олімпіакос 2-2 Дніпро (Ліга Європи, 1/16 фіналу) 30.08.2018 Лейпциг 3-2 Зоря (Ліга Європи, плей-оф кваліфікації)

3-2 Зоря (Ліга Європи, плей-оф кваліфікації) 17.08.2021 Монако 0-1 Шахтар (Ліга чемпіонів, плей-офф кваліфікації)

Нагадаємо, що у разі перемоги над Шотландією наша збірна зіграє 5 червня з Уельсом за право поїхати на Мундіаль. Сам чемпіонат світу пройде з 21 листопада до 18 грудня в Катарі.