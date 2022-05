Не дать себя одурачить. В Шотландии отметили сильные стороны Украины

Несколько дней осталось до стыкового матча ЧМ-2022. 1 июня в Глазго Украина сыграет против Шотландии. И судя по словам главного тренера шотландцев Стива Кларка, он опасается украинцев. Кстати, наша команда усилилась чемпионом Бельгии.

Шотландцы надеются на мощную поддержку болельщиков в матче с Украиной.

We can't wait to have your Hampden Park support back on Wednesday evening #SCOUKRpic.twitter.com/4IfW5FeeUz