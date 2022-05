Не дати себе обдурити. У Шотландії відзначили сильні сторони України

Декілька днів залишилося до стикового матчу ЧС-2022. 1 червня у Глазго Україна зіграє проти Шотландії. І, судячи зі слів головного тренера шотландців Стіва Кларка, він побоюється українців. До речі, наша команда посилилася чемпіоном Бельгії.

Читайте також: Потрібно забути війну на 90 хвилин: шотландцям дали пораду

Шотландці сподіваються на потужну підтримку уболівальників у матчі з Україною.

We can't wait to have your Hampden Park support back on Wednesday evening #SCOUKR pic.twitter.com/4IfW5FeeUz