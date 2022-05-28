Сюрпризы для шотландцев. Пятов рассказал о подготовке к матчу плей-офф ЧМ-2022

Сборная Украины завершает тренировочный сбор в Словении. Уже в среду подопечным Петракова предстоит сыграть полуфинальный матч отбора на ЧМ-2022

Андрей Ярмоленко и Андрей Пятов / Фото: Reuters

Вчера у футболистов национальной команды Украины был восстановительный день, после двустороннего спарринга. Лагерь сборной посетили украинские дети, которые вынуждены были покинуть родину из-за вторжения России.

С каким настроем подходят игроки "сине-желтой" команды к матчу с шотландцами, рассказал вратарь Шахтера Андрей Пятов.

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"Сегодня у нас такой полувыходной день. Благо, вчера провели спарринг. Одна команда играла в стиле сборной Шотландии, вторая – в нашем стиле. Это было сделано, чтобы попытаться противопоставить манере шотландцев свою игру. Главное, чтобы ребята понимали, в каких зонах они должны находиться и как выходить из жесткого прессинга будущего соперника. Мы готовимся к его стилю, и у нас есть небольшие наработки. Не буду раскрывать все карты, но мы отрабатываем некоторые моменты, чтобы не дать шотландцам шансов забить.

Команда тренируется здесь уже месяц, а перед войной я был на сборах с Шахтером, поэтому у меня такое впечатление, что это один непрерывный сбор. Немного усталости есть, но все понимают, что у нас большая цель. Перед самой игрой с Шотландией мы должны отбросить все посторонние мысли, но сейчас мы имеем доступ в Интернет, поэтому читаем новости, звоним по телефону родным и близким и знаем о ситуации в стране. Поэтому день на день не похож – иногда нормально, иногда переживаешь, потому что ракеты летят все время и несут угрозу в том числе и детям. Но, надеюсь, все будет хорошо, и мы хорошо настроимся на матч", – сказал Пятов в интервью пресс-службе УАФ.

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Напомним, что полуфинальный поединок плей-офф отбора ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" (21.45).Победитель этого противостояния сыграет против Уэльса за путевку на чемпионат мира-2022.