1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
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Усиление для сборной. Чемпион Бельгии готовится к матчу в Глазго

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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29 мая, 13:03
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Национальная команда Украины завершает подготовку к июньским поединкам плей-офф ЧМ-2022 и Лиги наций
Эдуард Соболь уже готовится к игре с Шотландией
Эдуард Соболь уже готовится к игре с Шотландией / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

В субботу, 28 мая, к сборной Украины присоединился защитник Брюгге Эдуард Соболь, сообщает сайт УАФ. Приезд чемпиона Бельгии задержался на несколько дней из-за оформления британской визы для футболиста.

"Очень рад, что наконец-то добрался до сборной. С большой радостью встретился с ребятами – очень соскучился по ним! Просто счастлив снова быть здесь!

Времени на вовлечение в процесс нет, поэтому я готов сразу включиться в тренировку. Ребята все, вижу, в хорошем настроении и хороших кондициях, так что желание показать себя зашкаливает", – сказал Соболь.

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Теперь в обойме тренерского штаба Александра Петракова практически все футболисты вызванные на июньские матчи. Не хватает только вратаря Реала Андрея Лунина, который вчера завоевал кубок Лиги чемпионов вместе со своим клубом.

Андрей Лунин сделал важный месседж всему миру
Андрей Лунин сделал важный месседж всему миру / Фото: Коллаж: Сегодня

Хорошие новости пришли из лазарета команды. К тренировкам в основной группе приступил полузащитник Динамо Николай Шапаренко.

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В ближайшее время приступит к командной работе защитник Денис Попов, который занимался по индивидуальной программе.

Ранее Андрей Пятов рассказал о подготовке к матчу плей-офф ЧМ-2022. Футболисты провели двусторонний спарринг, смоделировав игру против Шотландии.

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Напомним, что полуфинальный поединок плей-офф отбора ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" (21.45).Победитель этого противостояния сыграет против Уэльса за путевку на чемпионат мира-2022.

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