Нужно забыть войну на 90 минут: шотландцам дали совет

Капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон признался, что сам бы хотел видеть Украину на чемпионате мира, если бы у нашей команды был другой соперник

Робертсон сочувствует украинцам из-за войны с Россией / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Сборная Шотландии начала подготовку к стыковому матчу ЧМ-2022 против Украины. Ранее наставник шотландцев Стив Кларк просил не смешивать войну и футбол.

А вот капитан команды Эндрю Робертсон признался, что и сам бы хотел, чтобы Украина вышла на чемпионат мира.

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"Когда ты смотришь на войну – это ужасно. Мы будем сопереживать Украине до и после матча, но в течение этих 90 минут мы должны быть готовы бороться за наши мечты. Как игроки мы хотим играть на чемпионате мира.

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Наверняка каждый в мире хочет, чтобы Украина победила. Если бы у них был какой-нибудь другой соперник, то я бы тоже хотел, чтобы они победили. Но, к сожалению, они играют против нашей страны", – заявил Робертсон.

Кстати, в составе Ливерпуля Робертсону в субботу предстоит сыграть финал Лиги чемпионов против Реала.

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Матч Шотландия – Украина состоится 1 июня. Победитель этого противостояния сыграет против Уэльса за путевку на чемпионат мира-2022.

Шотландские болельщики готовы спеть гимн Украины вместе с нашими фанатами.