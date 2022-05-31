Шотландия – Украина. Онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022

Текстовая трансляция поединка плей-офф квалификации на Мундиаль в Катаре. Вашему вниманию – поминутный комментарий игры в Глазго с яркими фото со стадиона

Завтра, 1 июня, в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" состоится матч плей-офф квалификации на ЧМ-2022. Между собой за право выйти в финал отбора сразятся Шотландия и Украина.

Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени. Это будет первый официальный матч сборной Украины с начала полномасштабной войны против России. За текстовой трансляцией встречи вы можете следить на нашем сайте.

ОНЛАЙН ШОТЛАНДИЯ – УКРАИНА

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Эта встреча должна была состояться еще 24 марта. Однако из-за нападения фашистов на нашу страну ФИФА и сборная Шотландии пошли нам навстречу и сместили поединок на лето.

За это время наши футболисты получали не так много игровой практики, да и в принципе не так много думали о футболе. Чемпионат Украины был досрочно завершен, а футболисты Динамо и Шахтера проводили лишь благотворительные матчи в Европе.

В итоге Александр Петраков решил вызвать игроков из УПЛ за месяц до встречи с Шотландией и провести тренировочный сбор в Словении. В мае наша команда отыграла три спарринга:

2:1 с Боруссией Менхенгладбах

с Боруссией Менхенгладбах 3:2 с Эмполи

с Эмполи 1:1 с Риекой

После этого команду пополнили легионеры из европейских клубов и началась уже подготовка к битве с Шотландией. В июне нашу команду в итоге ожидает четыре или пять матчей.

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Если наша сборная обыграет шотландцев, то в финале отбора на Мундиаль ей предстоит сразиться с Уэльсом 5 июня. После этого с 8 по 14 число Украину ожидает три игры в Лиге наций – дважды против Ирландии и один поединок против Армении.

Напомним, что в отборочной группе на ЧМ-2022 сборная Украины заняла вторую позицию в квинтете с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. При этом "сине-желтые" не проиграли ни одного матча.

Шотландия же в марте провела два товарищеских матча, которые сыграла вничью (1:1 с Польшей и 2:2 с Австрией). До этого подопечные Стива Кларка заняли второе место в группе с Данией, Израилем, Австрией, Фарерами и Молдовой.

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Команды лишь раз в истории пересеклись между собой – в отборе на Евро-2008. Тогда Украина оказалась в группе четвертой, а Шотландия – третьей и обе команды пропустили турнир. В личных встречах сборные обменялись домашними победами.

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В Киеве подопечные Блохина выиграли со счетом 2:0 благодаря голам Кучера и Шевченко. В Глазго же был зафиксирован счет 3:1 в пользу хозяев. На точные удары Миллера, Маккаллока и Макфаддена голом ответил все тот же Шевченко.

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ЧМ

Украина лишь раз в своей истории играла на Мундиале и тогда же добилась шикарного результата. В 2006 году команда Олега Блохина начала с фиаско против Испании (0:4), однако затем обыграла Саудовскую Аравию (4:0) и Тунис (1:0), выйдя в плей-офф.

Там же сине-желтые в 1/8 финала провели нервный поединок против Швейцарии, которую смогли пройти лишь в серии пенальти после 0:0 в основное время. А вот в четвертьфинале наша команда ничего не смогла противопоставить будущему чемпиону в лице Италии (0:3).

Шотландия же более опытная сборная, успевшая уже 8 раз съездить на Мундиаль. Впрочем, в последний раз "тартановая армия" была на чемпионате мира аж в 1998 году.

При этом ни разу британцы так и не вышли в плей-офф, каждый раз останавливаясь на групповой стадии. Всего шотландцы добыли 4 победы, 7 ничьих и 12 поражений на Мундиалях.

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Фаворитом противостояния считается сборная Шотландии. Коэффициент на ее проход в финал отбора равен 1.68, тогда как на Украину – 2.26. В процентном соотношении расстановка сил – 57% на 43%.

Если говорить об основном времени, то победа шотландцев оценивается в 2.35, украинцев – в 3.45. Вероятность ничьи и перехода к экстра-таймам составляет 3.10. Также выставлен коэффициент и на то, что победитель определится в серии пенальти – 5.10 (примерно 19%).

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Прямая трансляция матча будет доступна на телеканалах Индиго и Футбол 1. Кроме того, матч Шотландия – Украина смотреть онлайн можно будет на сервисе OLL.TV.