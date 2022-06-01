Шотландия против Украины: когда и где смотреть матч отбора на ЧМ-2022

Подопечные Александра Петракова впервые выйдут на поле в официальном матче в военное время. Рассказываем, где состоится трансляция поединка

Команде Петракова предстоит сыграть против Шотландии Стива Кларка / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже сегодня, 1 июня, сборная Украины проведет долгожданную встречу в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Команда Александра Петракова сразится с шотландцами.

Поединок пройдет в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Онлайн-трансляция матча Шотландия – Украина пройдет у нас на сайте. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

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Где смотреть матч Шотландия – Украина? В прямой трансляции игра будет показана на телеканалах Индиго и Футбол 1. Также прямой эфир поединка будет доступен на сервисе OLL.TV.

Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на успех. Фаворитом является сборная Шотландии, на проход которой выставлен коэффициент 1.71, тогда как на Украину – 2.21. В процентном соотношении расстановка сил – 56% на 44%.

Если говорить об основном времени, то победа шотландцев оценивается в 2.40, украинцев – в 3.35. Вероятность ничьей и перехода к экстра-таймам составляет 3.15. Также выставлен коэффициент и на то, что победитель определится в серии пенальти – 5.10 (примерно 19%).

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Команды лишь раз пересеклись между собой, было это в отборе на Евро-2008. Тогда Украина оказалась в группе четвертой, а Шотландия – третьей, и обе команды пропустили турнир.

В личных встречах сборные обменялись домашними победами. В Киеве подопечные Блохина выиграли со счетом 2:0. В Глазго же был зафиксирован счет 3:1 в пользу хозяев.