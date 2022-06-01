1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
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Шотландия против Украины: когда и где смотреть матч отбора на ЧМ-2022

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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1 июня, 07:36
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Подопечные Александра Петракова впервые выйдут на поле в официальном матче в военное время. Рассказываем, где состоится трансляция поединка
Команде Петракова предстоит сыграть против Шотландии Стива Кларка
Команде Петракова предстоит сыграть против Шотландии Стива Кларка / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже сегодня, 1 июня, сборная Украины проведет долгожданную встречу в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Команда Александра Петракова сразится с шотландцами.

Поединок пройдет в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Онлайн-трансляция матча Шотландия – Украина пройдет у нас на сайте. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

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Где смотреть матч Шотландия – Украина? В прямой трансляции игра будет показана на телеканалах Индиго и Футбол 1. Также прямой эфир поединка будет доступен на сервисе OLL.TV.

Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на успех. Фаворитом является сборная Шотландии, на проход которой выставлен коэффициент 1.71, тогда как на Украину – 2.21. В процентном соотношении расстановка сил – 56% на 44%.

Если говорить об основном времени, то победа шотландцев оценивается в 2.40, украинцев – в 3.35. Вероятность ничьей и перехода к экстра-таймам составляет 3.15. Также выставлен коэффициент и на то, что победитель определится в серии пенальти – 5.10 (примерно 19%).

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Читайте также: Слепой арбитр будет решать судьбу Украины в отборе на ЧМ-2022

Команды лишь раз пересеклись между собой, было это в отборе на Евро-2008. Тогда Украина оказалась в группе четвертой, а Шотландия – третьей, и обе команды пропустили турнир.

В личных встречах сборные обменялись домашними победами. В Киеве подопечные Блохина выиграли со счетом 2:0. В Глазго же был зафиксирован счет 3:1 в пользу хозяев.

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Энтони Джошуа

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198

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19

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24

68.4%

% нокаутов

91.7%

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ТОП-10 вне зависимости от веса
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Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
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2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
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Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
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1
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1
Бразилия Бразилия
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Бельгия Бельгия
1827
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Франция Франция
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4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англия Англия
1762
6
Италия Италия
1723
7
Испания Испания
1709
8
Португалия Португалия
1675
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Какое место у Украины
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
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Челси Челси
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Ла Лига
Чемпионат Испании
1
Реал Реал
86
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Барселона Барселона
73
3
Атлетико Атлетико
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Бундеслига
Чемпионат Германии
1
Бавария Бавария
77
2
Боруссия Д Боруссия Д
69
3
Байер Байер
64
Серия А
Чемпионат Италии
1
Милан Милан
86
2
Интер Интер
84
3
Наполи Наполи
79
Лига 1
Чемпионат Франции
1
ПСЖ ПСЖ
86
2
Марсель Марсель
71
3
Монако Монако
69

У4.5.0.

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