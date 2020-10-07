У соперника "Шахтера" по Лиге чемпионов – тоже коронавирус

Футболист отправился на самоизоляцию, а команда готовится к внеплановому тестированию

Футболист итальянского "Интера" Алессандро Бастони заразился коронавирусом. Итальянский защитник сдал позитивный тест в расположении молодежной сборной своей страны. Игрока сразу перевели на самоизоляцию, а вся команда должна пройти внеочередное тестирование, сообщает football-italia.net.

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В тоже время игроков "Интера", кто остался в расположении клуба, перевели на индивидуальную программу тренировок, а в четверг они пройдут внеплановый тест вместе со всем персоналом команды.

Напомним, что "Интер" – соперник донецкого "Шахтера" по групповому этапу Лиги чемпионов. "Горняки" встретятся с итальянцами во втором туре 27 октября. Накануне в "Шахтере" рассказали, почему Степаненко и Пятов не сдавали тест на коронавирус вместе с командой. Команда сможет вернуться к тренировкам уже в пятницу, если не будет новых случаев заражения.

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Эксклюзивный сюжет о матче "Интер" – "Шахтер" в Лиге Европы:

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