"Аталанта" Малиновского вырвала победу в Турине, "Интер" и "Фиорентина" устроили качели (видео)

В эти выходные проходят очередные матчи итальянской Серии А. В субботу состоялось четыре, сегодня запланированы еще шесть. Интересно, что в трех из четырех дуэлей успех праздновали гости. Узнавайте расписание, трансляции и результаты 2-го тура чемпионата Италии.

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Сыграла вчера и "Аталанта" нашего Руслана Малиновского. Четвертая команда минувшего сезона устроила голевую феерию уже в первом тайме выездной встречи с "Торино". До перерыва соперники забили пять мячей, после – еще один, а гости из Бергамо добыли волевую победу со счетом 4:2. Украинец вышел на замену на 64-й минуте вместо автора первого гола "Аталанты" – экс-игрока "Металлиста" Алехандро Гомеса. Малиновский старался вести игру команды, бил с дальней дистанции, но на этот раз безуспешно. Смотрите обзор матча в Турине.

Еще больше "настреляли" в Милане "Интер" и "Фиорентина", причем пять мячей забили во втором тайме. Подопечные Антонио Конте вырвали волевую победу благодаря голам Ромелу Лукаку и Данило Д'Амброзио на 87-й и 89-й минутах – 4:3. Смотрите обзор веселого поединка на стадионе "Джузеппе Меацца".

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Напомним, на днях Ибрагимович подхватил коронавирус и покинул "Милан".

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