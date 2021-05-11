У Роналду новая машина. Ради ее покупки прогулял тренировку Ювентуса

Во время визита на завод "Феррари" Криштиану приглядел себе спорткар за 1,6 миллиона евро. Впрочем, не исключено, что футболисту и платить за него не пришлось

После разгромного поражения от Милана 0:3 нападающий Ювентуса Криштиану Роналду пропустил тренировку своей команды и отправился на завод "Феррари".

Реклама

Компанию Криштиану составили президент Ювентуса Андреа Аньелли и председатель совета директоров туринского клуба Джон Элканн.

На трассе во Фьорано Роналду встретился с пилотами команды Формулы-1 "Феррари" Карлосом Сайнсом и Шарлем Леклером, подписав футболки со своей фамилией для обоих гонщиков.

Однако, как сообщает Calciomercato, этим визит звездного футболиста на завод не ограничился – Роналду заказал себе новый автомобиль Ferrari модели Monza, разгоняющийся до 100 км/час за 2,9 секунды.

У этой линии спорткаров есть два варианта – исключительно с водительским креслом и еще с пассажирским сиденьем. Какой выбрал Криштиану, пока неизвестно.

Реклама

"Монцу" представили в 2018 году и за два года обещали выпустить 499 экземпляров. Цена одного – от 1,6 млн евро.

Впрочем, то, что Роналду заказал эту машину, не означает, что он оплатил покупку из своего кармана. Не исключено, это – приятный бонус от Ювентуса для своей звезды.

Реклама Криштиану Роналду, Ювентус / Фото: Reuters

Читайте также: Роналду будет играть во Второй лиге? Ювентус исключат из Серии А, если клуб не выйдет из Суперлиги

По стечению обстоятельств, одновременно с визитом Криштиану на завод "Феррари" вице-президент туринского клуба Павел Недвед заявил, что Роналду останется в Ювентусе на следующий сезон.

Смотрите, как Ювентус разгромно проиграл Милану