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Роналду будет играть во второй лиге? Ювентус исключат Серии А, если клуб не выйдет из Суперлиги

10 мая, 15:38

Александр Трикиша Александр Трикиша

Туринский клуб должен официально выйти из Суперлиги, иначе клуб не допустят к следующему сезону чемпионата Италии. Такими последствиями клубу пригрозил глава итальянского футбола

"Ювентус" в отчаянии

"Ювентус" в отчаянии / Фото: Reuters

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина пригрозил Ювентусу исключением из чемпионата Италии, если клуб не выйдет из Суперлиги до момента регистрации участников следующего сезона Серии А. Напомним, о выходе из Суперлиги официально не объявили только Юве, Барселона и Реал.

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"Существует очень четкое и точное правило, которое отражено в уставах ИНОК (Итальянского национального олимпийского комитета) и федераций. Если Ювентус не примет правила, извините, он будет исключен", – настаивает Гравина, которого цитирует Marca.

Регламент, на который ссылается Гравина, утвержден недавно и гласит, что любой итальянский клуб должен принять четкое требование для регистрации в Серии А: не участвовать в соревнованиях, организованных частными ассоциациями, не пользующимися поддержкой и признанием ФИФА, УЕФА и итальянской федерацией.

Ранее мы писали, что Барселону, Реал и Юве хотят убрать из еврокубков на годы. Президент УЕФА словенец Александер Чеферин считает, что клубы, которые не вышли из футбольной Суперлиги, стоит отстранить от турниров на два сезона.

Смотрите, как Ювентус разгромно проиграл Милану:

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