Роналду будет играть во второй лиге? Ювентус исключат Серии А, если клуб не выйдет из Суперлиги

"Ювентус" в отчаянии / Фото: Reuters

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина пригрозил Ювентусу исключением из чемпионата Италии, если клуб не выйдет из Суперлиги до момента регистрации участников следующего сезона Серии А. Напомним, о выходе из Суперлиги официально не объявили только Юве, Барселона и Реал.

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"Существует очень четкое и точное правило, которое отражено в уставах ИНОК (Итальянского национального олимпийского комитета) и федераций. Если Ювентус не примет правила, извините, он будет исключен", – настаивает Гравина, которого цитирует Marca.

Регламент, на который ссылается Гравина, утвержден недавно и гласит, что любой итальянский клуб должен принять четкое требование для регистрации в Серии А: не участвовать в соревнованиях, организованных частными ассоциациями, не пользующимися поддержкой и признанием ФИФА, УЕФА и итальянской федерацией.

Ранее мы писали, что Барселону, Реал и Юве хотят убрать из еврокубков на годы. Президент УЕФА словенец Александер Чеферин считает, что клубы, которые не вышли из футбольной Суперлиги, стоит отстранить от турниров на два сезона.

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