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Крах Роналду! Милан даже с травмой Ибрагимовича разгромил Ювентус на его поле

10 мая, 00:08

Олег Люлька Олег Люлька

"Россонери" забили в ворота туринцев три безответных мяча и выбили их из зоны Лиги чемпионов. Если Ювентус останется за бортом ТОП-4, Криштиану сменит клубную прописку

Ибрагимович vs Роналду

Ибрагимович vs Роналду / Фото: Reuters

Центральный матч 35-го тура чемпионата Италии завершился сенсацией. Милан на выезде разгромил Ювентус 3:0 и за три тура до финиша выбил туринцев с их суперзвездой Криштиану Роналду из зоны Лиги чемпионов – на пятое место.

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Сам же Милан, который мечтает возглавить Андрей Шевченко, теперь делит вторую строчку с Аталантой Руслана Малиновского и Виктора Коваленко.

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ЮВЕНТУС – МИЛАН – 0:3. ОБЗОР МАТЧА

Отметим, что победа Милана могла быть и крупнее, но пенальти в исполнении ивуарийского полузащитника "россонери" Кесси потащил кипер Ювентуса Щенсны.

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Видео незабитого пенальти Милана

Правда, не обошлось для Милана без ложки дегтя. При счете 1:0 во втором тайме травму на ровном месте получил их лидер Ибрагимович. 39-летний швед после верховой борьбы с де Лигтом неудачно приземлился и с криком упал на поле, схватившись за левое колено.

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Ребич, вышедший вместо Ибры, забил за Милан. Златан же теперь рискует пропустить не только финиш клубного сезона, но и финальную часть Евро со сборной Швеции.

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Добавим, что поражение от Милана делает еще более реальным летний уход Роналду из Ювентуса. Как мы писали ранее, Криштиану не желает играть в Лиге Европы и может перебраться в МЮ, Реал или ПСЖ.

Ювентус – Милан – 0:3
Голы: Диас, 45+1, Ребич, 78, Томори, 83
Нереализованный пенальти: Кесси (59, Милан, сейв вратаря)
Ювентус: Щенсны – Куадрадо, де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро – Маккензи, Бентанкур (Кулусевски, 67), Рабьо, Кьеза (Дибала, 79) – Мората, Роналду
Милан: Доннарумма – Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес – Кессье, Беннасер (Далот, 82) – Салемакерс (Мейте, 82), Диас (Крунич, 70), Чалханоглу – Ибрагимович (Ребич, 66)
Предупреждения: Кьеза, 53, Кьеллини, 57 – Диас, 59, Салемакерс, 76

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Турнирная таблица Серии А

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