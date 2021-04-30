Українська
$ 27,75
33,64
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Роналду собрался уйти из Ювентуса из-за Лиги чемпионов

30 апреля, 17:06

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду намерен сменить команду в летнее трансферное окно, футболист уже попросил своего агента найти ему новый клуб

Роналду

Роналду / Фото: Instagram

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду хочет покинуть клуб. 36-летний португалец попросил своего агента, Жорже Мендеша, найти ему новую команду. Ранее мы писали, что вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон может перейти в Динамо.

Реклама

По информации Football Italia, футболист намерен сменить клуб в летнее трансферное окно. Желание покинуть Ювентус возникло у Роналду после вылета команды в 1/8 финала Лиги чемпионов от Порту (1:2, 3:2).

В тренде
"Жить в СССР было неплохо": Андрей Шевченко вспомнил детство
Андрей Шевченко

Роналду выступает за Ювентус с лета 2018 года. В сезоне-2020/21 он провел 39 матчей в составе туринцев, на счету форварда 32 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Мы также сообщали, что жертва изнасилования требует от Роналду его зарплату за два года.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Суркис сделал громкое заявление о будущем Луческу
Суркис сделал громкое заявление о будущем ЛуческуЧУ по футболу
"Хотел поиграться, вот и пошутил": Босс Ингульца назвал имя погибшего от взрыва гранатыФутбол
Жена экс-звезды МЮ загорает без лифчика на лужайке (фото)
Жена экс-звезды МЮ загорает без лифчика на лужайке (фото)Футбол
Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)
Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)ЧУ по футболу
Луческу подбросили шесть раз, Суркиса – ни разу: названа причина
Луческу подбросили шесть раз, Суркиса – ни разу: названа причинаЧУ по футболу
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять