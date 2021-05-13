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У Неймара – истерика после победного матча

Олег Люлька Олег Люлька
13 мая, 12:47
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Пари Сен-Жермен по пенальти одолел Монпелье и вышел в финал Кубка Франции, но бразильский форвард парижан не находит себе места из-за желтой карточки
Неймар
Неймар / Фото: Reuters

Форвард ПСЖ Неймар раскритиковал арбитров полуфинального матча Кубка Франции с Монпелье (2:2, по пенальти 6:5), в котором бразилец вышел на поле на 85-й минуте и через несколько минут получил предупреждение, из-за которого теперь рискует пропустить финал турнира.

"Я сыграл пять минут, совершил фол и мне сразу же показывают желтую карточку. Спасибо, что лишили меня финала", – написал Неймар у себя в инстаграм-сториз

Отметим, что у Неймара действует условная дисквалификация, так что это предупреждение может лишить его шансов участвовать в финале Кубка Франции 19 мая, в котором ПСЖ сыграет с победителем пары Рюмийи Вальер (Д-4) – Монако. Решение по судьбе Неймара примут позже.

Неймар
Неймар / Фото: Reuters

Напомним, что на днях Неймар продлил контракт с ПСЖ до лета 2025 года. Бразильский форвард согласился на понижение своего годового оклада с 37 до 30 миллионов евро, однако ему обещан внушительный бонус в случае выигрыша ЛЧ.

При этом сразу же после продления контракта Неймар принялся снова диктовать свои условия руководству ПСЖ. Его первая прихоть – поехать на Кубок Америки и Олимпийские игры в Токио, а это значит провести более двух месяцев вне расположения клуба.

Смотрите, как Неймар забивал в ЛЧ за ПСЖ

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