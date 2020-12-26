Трансфер Роналду признан лучшим в истории Премьер-лиги

Трансфер Криштиану Роналду из "Спортинга" в "Манчестер Юнайтед" признан лучшим в истории английской Премьер-лиги. Португалец был куплен "Красными дьяволами" в 2003 году за 12 миллиона фунтов. Рейтинг лучших трансферов составило издание Sky Sports.

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За шесть сезонов на "Олд Траффорд" Роналду выиграл восемь трофеев, включая три титула Премьер-лиги и Лигу чемпионов.

Недавно Криштиану Роналду обзавелся золотой стопой. В борьбе за престижную награду Криштиану обставил Месси.

Второе место занял переход Тьерри Анри в "Арсенал" из "Ювентуса" в 1999 году за 11 миллионов фунтов. Француз за восемь сезонов на "Хайбери" стал настоящей легендой клуба, выиграл два титула Премьер-лиги, четырежды становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии.

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Первую тройку замыкает Эрик Кантона. Нападающий перешел из "Лидса" в "Манчестер Юнайтед" в 1992 году всего за 1,6 миллиона фунтов и за пять лет стал настоящей легендой "Красных дьяволов". Кантона четырежды становился чемпионом Англии, а в 2002 году был включен в Зал славы английского футбола.

ТОП-10 лучших трансферов в истории Премьер-лиги:

Криштиану Роналду

Тьерри Анри

Эрик Кантона

Фрэнк Лэмпард

Рой Кин

Дидье Дрогба

Сол Кэмпбелл

Уэйн Руни

Винсент Компани

Алан Ширер

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