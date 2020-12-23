Роналду отреагировал на свой разгром в последнем матче года

После поражения 0:3 от "Фиорентины" Криштиану обещает, что в 2021 году "Ювентус" своих фанатов уже не подведет

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду попросил болельщиков не клеймить позором его команду после того, как в последнем матче года туринцы проиграли дома "Фиорентине" 0:3. Португалец пообещал исправиться и положить к ногам фанатов чемпионство Италии в конце весны.

"Вчера, с плохим выступлением и результатом, далеким от приемлемого, мы закрыли наши запланированные игры на 2020 год, особенный год во многих отношениях. Пустые стадионы, протоколы COVID, отложенные игры, длительные остановки и очень плотный календарь. Но это – не оправдание"

"Мы знаем, что должны отдавать больше себя, чтобы играть лучше и побеждать постоянно. Мы – "Ювентус"! И мы просто не можем принять ничего меньшего, чем превосходство на поле! Я надеюсь, что эта короткая пауза поможет нам вернуться более сильными и сплоченными, чем когда-либо, потому что сезон еще далек от завершения, и, в конце концов, мы верим, что снова будем праздновать вместе с нашими фанатами"

"Верьте в нас, доверяйте нашей команде так же, как мы доверяем вам, и мы добьемся успеха!" – написал Роналду в своем Instagram

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Напомним, в конце 2020 года клуб Роналду ждала еще одна неприятность. Апелляционная инстанция Олимпийского комитета Италии отменила решение о присуждении "Ювентусу" технической победы 3:0 за матч с "Наполи", который не состоялся в октябре из-за неявки неаполитанцев в Турин в связи со случаями коронавируса в команде. Таким образом три очка, которые были отданы Криштиану в кабинетах, теперь придется выгрызать на поле.

Турнирная таблица чемпионата Италии

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Смотрите, как "Ювентус" проиграл "Фиорентине" 0:3

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