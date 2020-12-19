Сколько стоит нарядить футбольную елку: обзор магазинов

Мы посмотрели, что продают клубы перед Новым годом

После Святого Николая можно уже запускать обратный отсчет. Через неделю католическое Рождество, а там до Нового года рукой подать. А какой же праздник без елки? Мы соберем свою, футбольную.

Забегая наперед скажем, что большинство украинских клубов не особо дружат с интернет-продажами. Даже если и есть там магазины, то ассортимент очень скудный. Елочную игрушку удалось найти лишь на сайте львовских "Карпат", которые выступают во Второй лиге. Цена для отечественного рынка немного кусается – 150 гривен за штуку.

Далеко не все топовые клубы заморачиваются с украшениями для елок. Сейчас в тренде свитера с рождественским принтом, да маски. Но кое-что удалось отыскать.

Вот такой милый снеговик продается на сайте "Ювентуса" за 6,90 евро.

У "Баварии" совсем шикарное предложение, десять красно-белых шариков за 12,95 евро.

Оригинальное украшение у "Порту". Набор из шести звездочек за 5.95.

Симпатичное предложение у "Арсенала". Шары с шарфиками. Две штучки за 10 фунтов.

Четыре шара "Бенфики" можно взять почти за пятерку.

У "Ливерпуля" три красных шарика с эмблемой и новогодними мотивами стоят 10 фунтов.

Самая оригинальная верхушка у дортмундской "Боруссии". Почти за 15 евро.

У "Динамо" под елку со скидкой купим сапог для подарков за 127 гривен.

Ну и встретим Новый год с шампанским от "Интера". Бутылка за 12 евро.

Резюмируем. 3000 гривен хватит, чтобы украсить елку и поднять бокал за 2021 год.

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