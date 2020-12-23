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Катком по Роналду: "Ювентус" уничтожен "Фиорентиной" (видео голов)

23 декабря, 08:06

Олег Люлька Олег Люлька

Чемпион Италии сенсационно проиграл на своем поле "фиалкам" 0:3

Теперь уже Роналду может почувствовать себя в шкуре Месси. Две недели назад, в ЛЧ, Кришти в гостях разгромил Лионеля 3:0. А в ночь на среду в чемпионате Италии "Ювентус" португальского нападающего с таким же счетом был уничтожен на своем поле "Фиорентиной", одним из аутсайдеров Серии А. Шокирующее фиаско туринцев, почти весь матч игравших в меньшинстве из-за удаления Куадрадо.

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Обзор матча "Ювентус" – "Фиорентина" (0:3)

Отметим, что "Ювентус" проиграл с разницей в три или более гола в чемпионате Италии впервые с января 2011 года, когда туринцы уступили дома "Парме" 1:4.

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"Ювентус" – "Фиорентина" – 0:3
Голы: Влахович, 3, Алекс Сандро, 76 (автогол), Касерес, 81
"Ювентус": Щесны – Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро – Кьеза, Маккенни (Кулусевски, 73), Бентанкур, Рэмси (Данило, 20) – Мората (Бернардески, 46), Роналду
"Фиорентина": Драговски – Миленкович, Песселья, Игор – Касерес, Валеро (Пулгар, 52), Амрабат, Кастровилли, Бираги (Венути, 82) – Рибери (Бонавентура, 82), Влахович
Предупреждения: Данило – Бираги, Рибери, Валеро, Песселья
Удаление: Куадрадо (17, "Ювентус", грубый фол)

Турнирная таблица чемпионата Италии

Смотрите, как ранее "Юве" обыграл "Барсу" 3:0 в ЛЧ

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видео голов чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин Фиорентина

Источник: Сегодня|Спорт

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