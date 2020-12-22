Зинченко сватают в новые партнеры Роналду

Александр Зинченко может стать одноклубником Криштиану Роналду. К претендентам на украинца из "Манчестер Сити", которому недавно исполнилось 24 года, присоединились гранды итальянской Серии А – "Ювентус" и "Наполи".

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Об этом сообщает Calciomercato.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" готов расстаться с Зинченко. По данным британских СМИ, интерес к украинцу проявляют английские "Вулверхэмптон Уондерерс", "Саутгемптон", "Лестер Сити" и "Вест Хэм Юнайтед", а также клубы из России, Италии, Испании и Германии.

Впрочем, реагируя на информацию в медиа о возможном возвращении Зинченко в Россию, где тот в свое время выступал за "Уфу", агент игрока Алан Прудников заявил: "Это слухи, не вижу смысла их комментировать".

Реклама Александр Зинченко / Фото: Reuters

В тренде Зинченко хотят вернуть в Россию. Агент коротко ответил на слухи

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Отметим, что в нынешнем сезоне Зинченко принял участие всего лишь в 5 матчах "Манчестер Сити" во всех турнирах. Его соглашение с "горожанами" рассчитано до июня 2024 года, а стоимость украинца Transfermarkt оценивает в 20 миллионов евро.

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