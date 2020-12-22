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Роналду не убежать от Гаттузо: "Ювентус" должен играть матч, отмененный со скандалом

22 декабря, 21:41

Елена Павлова Елена Павлова

"Наполи" успешно обжаловал решение о техническом поражении

"Наполи" успешно обжаловал решение о техническом поражении в матче с "Ювентусом" и снятии одного очка. Напомним, что Серия А наказала неаполитанцев поражением за неявку на матч против туринцев в третьем туре чемпионата Италии.

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Напомним, накануне игры в составе "Наполи" коронавирус подхватили футболисты Петр Зелиньский и Элиф Элмас, а также один работник клуба. Поэтому, когда команда находилась в аэропорту, ожидая вылета в Турин, власти Неаполя запретили ей покидать город, чтобы не заразить коронавирусом других людей. На этом основании "Наполи" и его тренер Дженнаро Гаттузо просил о переносе матча с "Юве".

Криштиану против Неаполя

Криштиану против Неаполя / Фото: Getty Images

Но руководство Серии А заявило, что у "Наполи" нет оснований для переноса встречи. Ведь, по новому медицинскому протоколу УЕФА, команда должна играть, если у нее есть в наличии 13 здоровых игроков, включая вратаря. А теперь Апелляционный комитет Олимпийского комитета Италии отменил решение Спортивного арбитражного суда Италии и постановил провести несостоявшийся осенью матч Серии А, а также вернуть неаполитанцам снятое очко.

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Отметим, что единственной возможностью обжаловать это решение остается обращение в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Швейцарии.

Смотрите, как "Наполи" уступил "Лацио" в чемпионате Италии

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