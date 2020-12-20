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Теперь он, как Шева: Роналду обзавелся золотой стопой (фото)

20 декабря, 22:51

Олег Люлька Олег Люлька

В борьбе за престижную награду Криштиану обставил Месси

35-летний форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду получил золотой отпечаток своей стопы в качестве награды за победу в премии Golden Foot. О том, что португалец удостоится этого приза, было объявлено еще 1 декабря. Но вручили ему "золотую стопу" только сейчас. Кроме того, след от ноги Роналду останется на Алее славы в Монте-Карло.

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"Для меня большая честь выиграть награду Golden Foot и увековечить себя в чемпионском променаде в Монако наряду с выдающимися легендами футбола всех времен! Я очень польщен и хотел бы поблагодарить фанатов со всего мира за то, что они проголосовали за меня", – написал Роналду на своей странице в Instagram

Отметим, что награда Golden Foot вручается футболистам старше 28 лет, внесшим существенный вклад в развитие футбола. Победителя определяют болельщики путем интернет-голосования. На приз в этом году претендовали также Лионель Месси ("Барселона"), Серхио Рамос ("Реал"), Артуро Видаль ("Интер"), Жерар Пике ("Барселона"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Неймар ("ПСЖ") и Джорджо Кьеллини ("Ювентус").

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Добавим, что в 2005 году обладателем награды Golden Foot стал украинец Андрей Шевченко.

Смотрите, как Роналду обыграл Месси в Лиге чемпионов

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