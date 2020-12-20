Теперь он, как Шева: Роналду обзавелся золотой стопой (фото)

35-летний форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду получил золотой отпечаток своей стопы в качестве награды за победу в премии Golden Foot. О том, что португалец удостоится этого приза, было объявлено еще 1 декабря. Но вручили ему "золотую стопу" только сейчас. Кроме того, след от ноги Роналду останется на Алее славы в Монте-Карло.

Реклама

Читайте также: Месси и Роналду остались не у дел: ФИФА признала лучшим футболистом года Левандовски

"Для меня большая честь выиграть награду Golden Foot и увековечить себя в чемпионском променаде в Монако наряду с выдающимися легендами футбола всех времен! Я очень польщен и хотел бы поблагодарить фанатов со всего мира за то, что они проголосовали за меня", – написал Роналду на своей странице в Instagram

Отметим, что награда Golden Foot вручается футболистам старше 28 лет, внесшим существенный вклад в развитие футбола. Победителя определяют болельщики путем интернет-голосования. На приз в этом году претендовали также Лионель Месси ("Барселона"), Серхио Рамос ("Реал"), Артуро Видаль ("Интер"), Жерар Пике ("Барселона"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Неймар ("ПСЖ") и Джорджо Кьеллини ("Ювентус").

Читайте также: Посмотрите на лицо Роналду, когда ФИФА вручала награду Левандовски. Он явно не любит проигрывать

Реклама

Добавим, что в 2005 году обладателем награды Golden Foot стал украинец Андрей Шевченко.

Смотрите, как Роналду обыграл Месси в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама