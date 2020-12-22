Эпоха Месси и Роналду официально закончилась: озвучено имя нового лучшего игрока чемпионата Испании

Нападающий "Реала" Карим Бензема признан лучшим игроком сезона-2019/2020 в чемпионате Испании по версии Marca. Напомним, по итогам прошлого сезона Ла Лиги "Реал" занял первое место, обойдя "Барселону". А французский форвард "сливочных" в 37 матчах чемпионата забил 21 гол и сделал 8 результативных передач.

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"Это награда за работу, которую я выполняю в клубе с 2009 года, и она делает меня счастливым", – заявил после получения приза Карим Бензема

Карим Бензема / Фото: Marca

Отметим, что трофей Альфредо ди Стефано вручается лучшему футболисту чемпионата Испании с 2008 года. Его первым обладателем стал нападающий "Реала" Рауль, после чего награду выигрывали исключительно Роналду (4 раза) и Месси (7). И вот, впервые с 2009 года, приз достался не представителю этой парочки.

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Добавим, что лучшим бомбардиром предыдущего чемпионата Испании стал Месси, в рекордный седьмой раз получивший трофей "Пичичи".

Смотрите, как забивает Бензема

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