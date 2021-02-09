Теща заценила! Футболист Степаненко поработал лопатой

Перед возобновлением чемпионата Украины по футболу полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко провел дополнительную тренировку, расчистив от снега подходы к своему дому под Киевом.
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"Вечернее кардио. У кого сегодня была такая же тренировка?" – написал в своем Instagram Степаненко.
А еще Тарас пошутил: "Я завтра без фитнеса, меня освободили".
Отметим, что больше всего лайков под фото Тараса Степаненко с лопатой собрал комментарий его тещи Оксаны, похвалившей футболиста: "Сразу видно – хозяин дома!".
Теща Тараса Степаненко – Оксана
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Напомним, во время сборов в Турции Тарас Степаненко угодил в нокдаун, столкнувшись головами с полузащитником "Мариуполя" Дмитрием Мишневым. Благо, никто из них не пострадал.
"Как говорит мой тренер по боксу: "Сильный не тот, кто не падал, а тот, кто падал и вставал", – сказал по этому поводу Степаненко.
Также мы писали, что самая сексуальная мамочка украинского футбола раскрыла секрет своей формы. Оказывается, все дело – в Тарасе Степаненко.
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