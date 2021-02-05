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Нокдаун украинского игрока: Степаненко перенес жесткое столкновение и занимается боксом

5 февраля, 16:40

Елена Павлова Елена Павлова

Просто чудом никто из участников инцидента в Турции не пострадал

В пятницу чемпион Украины "Шахтер" провел последний матч за сборах в Турции, обыграв боснийский "Борац" со счетом 2:0. Однако многие болельщики "горняков" еще находятся под впечатлением от ужасного столкновения полузащитника донецкой команды Тараса Степаненко и 27-летнего хавбека "Мариуполя" Дмитрия Мишнева (2:2).

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В одном из игровых эпизодов футболисты жестко столкнулись головами и оказались на земле. Просто чудом никто из участников инцидента не пострадал.

"Как говорит мой тренер по боксу: "Сильный не тот, кто не падал, а тот, кто падал и вставал", — прокомментировал эпизод Степаненко и выложил видео столкновения в своем Instagram.

После встречи с "Борацем" дончане возвращаются в Украину, где продолжат подготовку к возобновлению сезона и поединкам против "Маккаби" в 1/16 финала Лиги Европы. Они пройдут 18 и 25 февраля.

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Ранее стало известно, что в отеле "Шахтера" Гай Ричи снимает фильм с Джейсоном Стэйтемом.

Также мы писали, что "Шахтер" поможет Хорватии преодолеть последствия землетрясения.

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столкновение чемпионат Украины Шахтер Донецк ФК Мариуполь спарринг Тарас Степаненко
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