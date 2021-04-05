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Страну тюльпанов засыпало снегом: пришлось даже прервать футбольный матч

5 апреля, 23:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

Непогода сорвала поединок в Керкраде

Сегодняшний матч второго по силе дивизиона Нидерландов между Родой и Альмере Сити был прерван из-за сильного снегопада в Керкраде. Встречу пришлось остановить на 67-й минуте, счет на тот момент был 0:0.

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Из-за сильного снегопада линии на поле не были видны, поэтому рефери был вынужден остановить матч. В ближайшее время будет принято решение о судьбе встречи, сообщается на официальном сайте Королевского футбольного союза Нидерландов.

Ранее мы писали, что в Нидерландах футболист забил четыре мяча, но его подняли на смех из-за имени – очень пикантное. Зато нападающий Ден Босха Джиз Хорнкамп стал известен на весь мир.

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снег чемпионат Голландии

Источник: Сегодня|Спорт

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