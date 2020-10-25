15 тысяч плюшевых мишек смотрели футбол в Нидерландах, а двое даже целовались (видео)

Отсутствие зрителей на футбольных стадионах из-за коронавируса предоставляет клубам шансы проявить фантазию. Руководство нидерландского "Херенвена" решило поддержать борьбу с раком во время матча национального чемпионата необычном способом. Кстати, вчера "Аякс" растерзал "Венло" со счетом 13:0.

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Перед встречей с "Эмменом" в субботу на трибунах стадиона в Херенвене посадили 15 тысяч плюшевых мишек. Эти игрушки считаются символом поддержки детей и символизируют борьбу с раком. Таким образом клуб хотел привлечь внимание к этой проблеме. Об этом рассказал официальный сайт "Херенвена".

Интересно, что организаторы акции даже применили "камеру поцелуев", что выглядело очень трогательно.

Сама же игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. После этого "Херенвен" набрал 13 очков в шести матчах и поднялся на третье место. Выше – лишь ПСВ и "Аякс". А вот "Эммен" – на 16-й позиции из 18 команд высшего дивизиона.

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Смотрите, как неделю назад "Херенвен" играл с "Аяксом" в чемпионате Нидерландов:

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