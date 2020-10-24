"Аякс" разгромил "Венло" 13:0. Видео небывалого разгрома

В чемпионате Нидерландов по футболу случилось небывалое. "Аякс" растерзал на выезде "Венло" 13:0, став первой командой в истории высшего дивизиона своей страны, наколотившей так много голов за один матч.
Амстердамцы превзошли свой же рекорд 1972 года, когда разгромили "Витесс" 12:1.
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Обзор матча "Венло" – "Аякс" (0:13)
"Венло" – "Аякс" – 0:13
Голы: Эккеленкамп, 13, 57; Траоре, 17, 32, 54, 65, 87; Тадич, 44; Энтони, 55; Блинд, 59; Хунтелар, 74, 76; Мартинес, 78
Удаление: Кум (52, "Венло")
Отметим, что в первом тайме лидер чемпионата Нидерландов "Аякс" забил середняку первенства "Венло" лишь 4 гола. Но сразу после перерыва у хозяев был удален Кум, и в численном преимуществе амстердамцы еще 9 раз поразили ворота соперника.
Нападающий "Аякса" Лассина Траоре сделал пента-трик. При этом, помимо пяти голов, на счету форварда из Буркина-Фасо также три результативные передачи.
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Интересно, что за пять стартовых матчей в чемпионате Нидерландов "Аякс" забил 11 голов. А тут – 13 мячей за один поединок. Что называется, прорвало.
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