"Аякс" разгромил "Венло" 13:0. Видео небывалого разгрома

Амстердамцы за один матч чемпионата Нидерландов забили больше голов, чем за пять предыдущих

В чемпионате Нидерландов по футболу случилось небывалое. "Аякс" растерзал на выезде "Венло" 13:0, став первой командой в истории высшего дивизиона своей страны, наколотившей так много голов за один матч.

Реклама

Амстердамцы превзошли свой же рекорд 1972 года, когда разгромили "Витесс" 12:1.

Читайте также: В матче "Барселона" – "Реал" 17-летний Ансу Фати установил еще один рекорд и сотворил юбилей

Обзор матча "Венло" – "Аякс" (0:13)

Реклама

"Венло" – "Аякс" – 0:13

Голы: Эккеленкамп, 13, 57; Траоре, 17, 32, 54, 65, 87; Тадич, 44; Энтони, 55; Блинд, 59; Хунтелар, 74, 76; Мартинес, 78

Удаление: Кум (52, "Венло")

Отметим, что в первом тайме лидер чемпионата Нидерландов "Аякс" забил середняку первенства "Венло" лишь 4 гола. Но сразу после перерыва у хозяев был удален Кум, и в численном преимуществе амстердамцы еще 9 раз поразили ворота соперника.

Нападающий "Аякса" Лассина Траоре сделал пента-трик. При этом, помимо пяти голов, на счету форварда из Буркина-Фасо также три результативные передачи.

Реклама

Читайте также: Немецкая команда пропустила 37 голов, соблюдая "социальную дистанцию" на поле: видео

Интересно, что за пять стартовых матчей в чемпионате Нидерландов "Аякс" забил 11 голов. А тут – 13 мячей за один поединок. Что называется, прорвало.

Смотрите, как перед разгромом "Венло" "Аякс" уступил в ЛЧ "Ливерпулю"

Реклама

Реклама