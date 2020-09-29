Как комментаторы в разных странах реагировали на голы Андрея Шевченко

Украинский нападающий поиграл в трех странах, и везде - забивал

Сегодняшний именинник Андрей Шевченко успел поиграть в трех странах – в Украине легендарный нападающий защищал цвета родного киевского "Динамо", в Италии выступал за "Милан", а в Англии успел поиграть за лондонский "Челси". Где бы ни выступал украинец, везде он радовал своими забитыми голами.

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Естественно, учитывая колорит комментаторов в разных странах, а также статус поединка, реакция на забитые мячи отличается. Так, например, комментаторы встречали дебютный гол Шевченко за сборную Украины и уже когда он был заслуженной звездой европейского футбола.

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В Италии футбольные комментаторы отличаются своим эмоциональным белением, поэтому голы отмечают особенно рьяно. Только послушайте, как итальянцы реагировали на мячи Шевы – в первом случае он поразил ворота "Ювентуса", обыграв перед этим половину команды, а второй – решающий пенальти в финале Лиги чемпионов. Примечательно, что в обоих случаях "жертвой" оказался Джанлуиджи Буффон.

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В Англии карьера у нашего форварда не очень задалась, но и там Шевченко успел порадовать забитыми мячами. На родине футбола также свой неповторимый стиль комментирования.

И напоследок последние голы Андрея в карьере. Форвард сборной Украины сделал дубль в стартовом матче Евро-2012, принес нашей команде такую памятную победу над Швецией и море эмоций болельщикам.

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Ранее мы писали, что жена Андрея Шевченко тепло и с юмором поздравила мужа с днем рождения. Кристен Пазик счастлива быть с украинцем, с которым у нее четверо детей.

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