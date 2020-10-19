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Петряк забил шикарный мяч в Венгрии и гонится за Ребровым

19 октября, 10:58

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Фехервар" украинского полузащитника преследует в таблице "Ференцварош"

Минувшие выходные стали удачными для многих наших легионеров в европейских клубах. В субботу мячи забили Яремчук, Кравец, Филиппов, Макаренко и Зозуля. В воскресенье к ним присоединился 26-летний полузащитник Иван Петряк.

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Уроженец Черкасской области довольно успешно выступает в чемпионате Венгрии за "Фехервар". В сентябре Петряк забил гол во втором матче подряд в Венгрии. Вчера вечером бывший футболист "Зари" и "Шахтера" отличился красивым голом в ворота команды "Будапешт Гонвед". На 55-й минуте украинец вышел на замену и на 67-й минуте обводящим ударом вывел "Фехервар" вперед. Однако хозяева смогли восстановить равновесие – 2:2. Смотрите гол Ивана.

После этой встречи шестого тура "Фехервар" набрал 12 очков и на один балл отстает от "Ференцвароша". Правда, команда украинского тренера Сергея Реброва провела на один матч меньше. А уже завтра она сыграет в Лиге чемпионов в Испании с "Барселоной".

Ранее Петряк забил в Венгрии пяткой, Харатин отличился головой.

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Вспомним, как Иван пару лет назад забивал в форме "Шахтера":

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футбол гол чемпионат Венгрии Иван Петряк Фехервар
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