Немецкая команда пропустила 37 голов, соблюдая "социальную дистанцию" на поле: видео

Игроки клуба "Рипдорф" не вступали в контакт с соперниками, боясь заразиться коронавирусом

Любительский футбольный клуб "Рипдорф / Мольцен II" из Германии пропустил сразу 37 голов в матче с "Холденштедтом" из-за "соблюдения правил социальной дистанции" на поле.

Реклама

Читайте также: За три секунды! Забит самый быстрый гол Кубка Германии: видео

Дело в том, что накануне матча стало известно, что игроки "Холденштедта" контактировали с зараженным коронавирусом. В связи с этим "Рипдорф" попросил футбольных чиновников перенести матч на другую дату, но их просьбу отклонили. "Рипдорф" в случае отказа выйти на матч мог столкнуться с серьезными штрафными санкциями, поэтому клуб принял решение сыграть, но – с соблюдением протокола социального дистанцирования.

Игроки команды "Рипдорф/Мольцен II" практически не передвигались по полю. Расположившись в метрах десяти друг от друга, они перекатывали мяч. А когда его теряли, попросту не вступали в контакт с соперниками, боясь заразиться коронавирусом.

Больше всего в проигравшей команде пришлось попотеть голкиперу – он раз за разом доставал мяч из сетки своих ворот. В итоге, матч завершился со счетом 37:0 в пользу "Холденштедта".

В тренде Конора Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилия

Реклама

Ранее мы писали, что коронавирус до лампочки: в футболе новый медицинский протокол. Теперь наличие случаев заражения не является причиной для переноса матчей, если в команде есть 14 здоровых игроков.

Также мы писали, что Зинченко посвятил свой гол врачу, которого убил коронавирус. Это был самый трогательный момент матча Лиги наций, в котором Украина одолела Швейцарию со счетом 2:1.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама