Українська
$ 28
33,25
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

За три секунды! Забит самый быстрый гол Кубка Германии: видео

15 сентября, 10:57

Олег Люлька Олег Люлька

Едва выйдя на замену, полузащитник дортмундской "Боруссии" Ройс поразил ворота "Дуйсбурга"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс забил "Дуйсбургу" в матче первого раунда Кубка Германии (5:0) уже через три секунды после выхода на замену, установив таким образом рекорд турнира, сообщает Twitter соревнований. Он стал автором самого быстрого гола в истории немецкого Кубка, прорвавшись за спины защитникам и реализовав выход один на один с вратарем соперников.

Реклама

Читайте также: Лунину забили шедевральный гол на тренировке "Реала": видео "ножниц" от Марсело

Отметим, что ранее рекорд принадлежал французскому нападающему "Хоффенхайма" Антони Модесту, который в 2014 году забил в домашней встрече с "Айнтрахтом" из Франкфурта-на-Майне во втором раунде Кубка Германии через 12 секунд после появления на поле.

Добавим, что для 31-летнего Марко Ройса это был первый официальный матч после травмы, из-за которой он пропустил семь месяцев. Полузащитник выступает за "Боруссию" из Дортмунда с 2012 года. В 2012-м и 2019-м он признавался футболистом года в Германии.

Марко Ройс
Реклама

Марко Ройс / Фото: Reuters

Читайте также: В Германии футболист набросился на фаната, пожелавшего ему потерять ребенка: видео

Ранее мы писали, что Ройс тайно женился на блондинке, обожающей ездить верхом. Марко сыграл свадьбу с моделью Скарлет Хартманн. У них уже есть ребенок.

Смотрите, как Ройс забивает за сборную Германии

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

гол видео голов чемпионат Германии Боруссия Дортмунд кубок Германии Марко Ройс Дуйсбург
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Польский вратарь придумал новый способ отбития штрафных ударов: видео
Польский вратарь придумал новый способ отбития штрафных ударов: видеоФутбол
Нападающий
Нападающий "Динамо" отгулял свадьбу с красоткой-певицей: видеоФутбол
"Чтобы на айфоны зарабатывать": Ирина Морозюк рассказала, зачем ей такие губыФутбол
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фото
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фотоФутбол
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не стали
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не сталиЧУ по футболу
Ради этого стоит встать в 6 утра: невеста украинского футболиста показала фотосессию на рассвете
Ради этого стоит встать в 6 утра: невеста украинского футболиста показала фотосессию на рассветеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять