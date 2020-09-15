За три секунды! Забит самый быстрый гол Кубка Германии: видео

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс забил "Дуйсбургу" в матче первого раунда Кубка Германии (5:0) уже через три секунды после выхода на замену, установив таким образом рекорд турнира, сообщает Twitter соревнований. Он стал автором самого быстрого гола в истории немецкого Кубка, прорвавшись за спины защитникам и реализовав выход один на один с вратарем соперников.

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Отметим, что ранее рекорд принадлежал французскому нападающему "Хоффенхайма" Антони Модесту, который в 2014 году забил в домашней встрече с "Айнтрахтом" из Франкфурта-на-Майне во втором раунде Кубка Германии через 12 секунд после появления на поле.

Добавим, что для 31-летнего Марко Ройса это был первый официальный матч после травмы, из-за которой он пропустил семь месяцев. Полузащитник выступает за "Боруссию" из Дортмунда с 2012 года. В 2012-м и 2019-м он признавался футболистом года в Германии.

Реклама Марко Ройс / Фото: Reuters

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Ранее мы писали, что Ройс тайно женился на блондинке, обожающей ездить верхом. Марко сыграл свадьбу с моделью Скарлет Хартманн. У них уже есть ребенок.

Смотрите, как Ройс забивает за сборную Германии

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