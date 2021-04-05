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Країну тюльпанів засипало снігом: довелося навіть перервати футбольний матч

5 квітня, 23:19

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Негода зірвала поєдинок в Керкраде

Сьогоднішній матч другого за силою дивізіону Нідерландів між Родой і Альмера Сіті був перерваний через сильний снігопад у Керкраде. Зустріч довелося зупинити на 67-й хвилині, рахунок на той момент був 0:0.

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Через сильний снігопад лінії на полі не було видно, тому рефері був змушений зупинити матч. Найближчим часом буде прийнято рішення про долю зустрічі, повідомляється на офіційному сайті Королівського футбольного союзу Нідерландів.

Раніше ми писали, що в Нідерландах футболіст забив чотири м'ячі, але його підняли на сміх через ім'я – дуже пікантне. Зате нападник Ден Босха Джиз Хорнкамп став відомим на весь світ.

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сніг чемпіонат Голландії

Джерело: Сегодня|Спорт

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