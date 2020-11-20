Что смотреть по ТВ в карантинный уикенд: спортивная телепрограмма

14 ноября в Украине стартовал Карантин выходного дня. В этот уикенд также придется в основном сидеть дома. И чтобы как-то скрасить ваше пребывание дома, мы собрали все самые интересные события, которые можно будет посмотреть по телевизору или в интернете в эти выходные.
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ПЯТНИЦА, 20 ноября
Баскетбол. Суперлига
18:40 "Будивельник" – "Запорожье" – Хsport
Футбол. Чемпионат Украины
19:00 "Рух" – "Мариуполь" – "Футбол 1"
Футбол. Чемпионат Франции
20:00 "Ренн" – "Бордо" – "Футбол 3"
20:00 "Монако" – "ПСЖ" – "Футбол 2"
Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип
21:45 "Ковентри" – "Бирмингем" – Setanta
Теннис. Турнир ATP Finals в Лондоне
22:00 Даниил Медведев – Диего Шварцман – Setanta+
СУББОТА, 21 ноября
Горнолыжный спорт. Кубок мира
11:05 Этап в Леви. Женщины. Слалом. 1-я попытка – Eurosport 1
14:05 Этап в Леви. Женщины. Слалом. 2-я попытка – Eurosport 1
Футбол. Чемпионат Украины
14:00 "Ингулец" – "Динамо" – "Футбол 2"
17:00 "Шахтер" – "Александрия" – "Футбол 2"
Хоккей. УХЛ
14:00 "Кременчук" – "Донбасс" – Хsport
Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига
14:30 "Ньюкасл" – "Челси" – Setanta
17:00 "Астон Вилла" – "Брайтон" – Setanta
19:30 "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" – Setanta
22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Вест Бромвич Альбион" – Setanta
Футбол. Чемпионат Италии
16:00 "Кротоне" – "Лацио" – "Футбол 1"
19:00 "Специя" – "Аталанта" – "Футбол 1"
21:45 "Ювентус" – "Кальяри" – "Футбол 1"
Теннис. Турнир ATP Finals в Лондоне
16:00 1/2 финала – Setanta+
22:00 1/2 финала – Setanta+
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира
17:00 Этап 1 в Висле. HS 134. Команды – Eurosport 1
Футбол. Чемпионат Франции
18:00 "Брест" – "Сент-Этьен" – "Футбол 3"
Футбол. Чемпионат Нидерландов
21:00 "Гронинген" – "Витесс" – "Футбол" 3
Футбол. Чемпионат Аргентины
00:15 "Уракан" – "Велес" – "Футбол 3"
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ноября
Горнолыжный спорт. Кубок мира
11:05 Этап в Леви. Женщины. Слалом. 1-я попытка – Eurosport 1
14:05 Этап в Леви. Женщины. Слалом. 2-я попытка – Eurosport 1
Футбол. Чемпионат Нидерландов
13:15 "Аякс" – "Хераклес" – "Футбол 3"
15:30 "Фортуна" – "Фейеноорд" – "Футбол 3"
17:45 "Твенте" – "ПСВ" – "Футбол 3"
Футбол. Чемпионат Италии
13:30 "Фиорентина" – "Беневенто" – "Футбол 2"
16:00 "Интер" – "Торино" – "Футбол 2"
19:00 "Удинезе" – "Дженоа" – "Футбол 2"
21:45 "Наполи" – "Милан" – "Футбол 2"
Футбол. Чемпионат Украины
14:00 "Минай" – "Днепр-1" – "Футбол 1"
17:00 "Десна" – "Львов" – "Футбол 1"
19:30 "Ворскла" – "Колос" – "Футбол 1"
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира
17:00 Этап 1 в Висле. HS 134 – Eurosport 1
Теннис. Турнир ATP Finals в Лондоне
20:00 Финал – Setanta+
Футбол. Чемпионат Франции
21:55 "Лилль" – "Лорьян" – "Футбол 3"
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