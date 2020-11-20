Что смотреть по ТВ в карантинный уикенд: спортивная телепрограмма

После паузы возвращаются футбольные чемпионаты, а в Лондоне определится победитель Итогового турнира сезона

14 ноября в Украине стартовал Карантин выходного дня. В этот уикенд также придется в основном сидеть дома. И чтобы как-то скрасить ваше пребывание дома, мы собрали все самые интересные события, которые можно будет посмотреть по телевизору или в интернете в эти выходные.

Реклама

Читайте также: "Динамо" потеряло сразу 15 футболистов перед матчем с "Ингульцом"

ПЯТНИЦА, 20 ноября

Баскетбол. Суперлига

18:40 "Будивельник" – "Запорожье" – Хsport

Футбол. Чемпионат Украины

19:00 "Рух" – "Мариуполь" – "Футбол 1"

Реклама

Футбол. Чемпионат Франции

20:00 "Ренн" – "Бордо" – "Футбол 3"

20:00 "Монако" – "ПСЖ" – "Футбол 2"

Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип

21:45 "Ковентри" – "Бирмингем" – Setanta

Теннис. Турнир ATP Finals в Лондоне

22:00 Даниил Медведев – Диего Шварцман – Setanta+

СУББОТА, 21 ноября

Горнолыжный спорт. Кубок мира

11:05 Этап в Леви. Женщины. Слалом. 1-я попытка – Eurosport 1

14:05 Этап в Леви. Женщины. Слалом. 2-я попытка – Eurosport 1

Реклама

Микаэла Шиффрин / Фото: Reuters

Футбол. Чемпионат Украины

14:00 "Ингулец" – "Динамо" – "Футбол 2"

17:00 "Шахтер" – "Александрия" – "Футбол 2"

Хоккей. УХЛ

14:00 "Кременчук" – "Донбасс" – Хsport

Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига

14:30 "Ньюкасл" – "Челси" – Setanta

17:00 "Астон Вилла" – "Брайтон" – Setanta

19:30 "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" – Setanta

22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Вест Бромвич Альбион" – Setanta

Реклама

Фото: REUTERS/Phil Noble

Футбол. Чемпионат Италии

16:00 "Кротоне" – "Лацио" – "Футбол 1"

19:00 "Специя" – "Аталанта" – "Футбол 1"

21:45 "Ювентус" – "Кальяри" – "Футбол 1"

Теннис. Турнир ATP Finals в Лондоне

16:00 1/2 финала – Setanta+

22:00 1/2 финала – Setanta+

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира

17:00 Этап 1 в Висле. HS 134. Команды – Eurosport 1

Футбол. Чемпионат Франции

18:00 "Брест" – "Сент-Этьен" – "Футбол 3"

Футбол. Чемпионат Нидерландов

21:00 "Гронинген" – "Витесс" – "Футбол" 3

Футбол. Чемпионат Аргентины

00:15 "Уракан" – "Велес" – "Футбол 3"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ноября

Горнолыжный спорт. Кубок мира

11:05 Этап в Леви. Женщины. Слалом. 1-я попытка – Eurosport 1

14:05 Этап в Леви. Женщины. Слалом. 2-я попытка – Eurosport 1

Футбол. Чемпионат Нидерландов

13:15 "Аякс" – "Хераклес" – "Футбол 3"

15:30 "Фортуна" – "Фейеноорд" – "Футбол 3"

17:45 "Твенте" – "ПСВ" – "Футбол 3"

"Милан" / Фото: Reuters

Футбол. Чемпионат Италии

13:30 "Фиорентина" – "Беневенто" – "Футбол 2"

16:00 "Интер" – "Торино" – "Футбол 2"

19:00 "Удинезе" – "Дженоа" – "Футбол 2"

21:45 "Наполи" – "Милан" – "Футбол 2"

Футбол. Чемпионат Украины

14:00 "Минай" – "Днепр-1" – "Футбол 1"

17:00 "Десна" – "Львов" – "Футбол 1"

19:30 "Ворскла" – "Колос" – "Футбол 1"

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира

17:00 Этап 1 в Висле. HS 134 – Eurosport 1

Теннис. Турнир ATP Finals в Лондоне

20:00 Финал – Setanta+

Футбол. Чемпионат Франции

21:55 "Лилль" – "Лорьян" – "Футбол 3"

Смотрите, как теннисист Новак Джокович тренируется дома

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама