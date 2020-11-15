Скандал с возвращением сборников с коронавирусом из Германии: УАФ ответила "Динамо"

"Динамо" своими силами вернуло в Киев Цыганкова и Сидорчука. В УАФ заявили, что в этом не было никакой нужды

Между киевским "Динамо" и Украинской ассоциацией футбола вспыхнул очередной скандал, связанный с возвращением из Германии футболистов национальной команды, у которых в Лейпциге был диагностирован COVID-19. Напомним, речь о динамовцах Цыганкове, Сидорчуке, полузащитнике "Шахтера" Коваленко и легионере из "Вест Хэма" Ярмоленко.

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В ночь на воскресенье "Динамо" сообщило, что президент столичного клуба Игорь Суркис самостоятельно организовал возвращение в Украину Цыганкова, Сидорчука и менеджера сборной и киевской команды Комардина. Мотивация Суркиса заключалась в том, что, цитируем, "Динамо" не дождалось от УАФ решения, когда игроки сборной, инфицированные COVID-19, будут отправлены домой". При этом в "Динамо" утверждают, что "руководство УАФ даже думало отправить больных футболистов автобусом".

"При поддержке министра МВД Арсена Авакова, который был готов отправить в Германию специальный самолет МЧС, президент "Динамо" Игорь Суркис договорился с одной из западных авиакомпаний, которая предоставила свой борт для трансфера в Борисполь украинских футболистов и врача, в соответствии с требованиями международного медицинского протокола", – заявили в "Динамо"

В итоге в ночь на воскресенье Цыганков, у которого сегодня день рождения, Сидорчук и Комардин прилетели в Киев.

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Между тем в Украинской ассоциации футбола заявили, что в экстренной эвакуации динамовцев не было никакой необходимости, а своими действиями столичный клуб не позволил Сидорчуку и Цыганкову посмотреть матч с Германией в прямом эфире.

"Сразу после того, как тест на COVID-19 оказался положительным у пяти представителей сборной Украины, мы выяснили процедуру, по которой сборники могли быть доставлены домой, – рассказал старший менеджер национальной команды Алексей Таргонский. – Для начала следовало дождаться разрешения местных властей на то, чтобы инфицированные лица покинули территорию Германии. В день игры, 14 ноября, представитель местных властей Лейпцига сообщил, что разрешение получено, и ребята должны покинуть страну до ближайшего понедельника. Украинская ассоциация футбола сразу же заказала 180-местный самолет "Эмбраер", который с соблюдением медицинского протокола был готов перевезти сборников в Киев"

"Параллельно с нами сконтактировался английский "Вест Хэм", который сообщил, что берет на себя организацию доставки своего игрока, Андрея Ярмоленко, непосредственно в Лондон. Ярмоленко, к слову, вылетел в Лондон сегодня в первой половине дня, как и представитель "Шахтера" Виктор Коваленко на чартере, организованном УАФ, в Киев. Вместе с Виктором должны были лететь и три динамовца – Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Вадим Комардин. Мы запланировали вылет на утро воскресенья, чтобы ребята спокойно посмотрели в своих гостиничных номерах матч Германия – Украина, а не ехали в аэропорт поздно ночью, как, собственно, и произошло. Необходимости экстренно эвакуировать динамовцев в субботу ночью не было никакой"

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Напомним, Украина уступила в Лепциге Германии 1:3. Теперь, чтобы не вылететь из высшего дивизиона Лиги наций, нашей сборной 17 ноября нужно не проиграть Швейцарии. Хотя устроит и минимальное поражение в Люцерне при условии, что команда Андрея Шевченко забьет два мяча и более.

Обзор матча Германия – Украина (3:1)

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