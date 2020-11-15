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"Украина играла с немцами очень вкусно": Ващук – о команде Шевченко

15 ноября, 19:14

Олег Люлька Олег Люлька

Экс-динамовец похвалил "сине-желтых", но подметил, что пора в таких матчах давать и результат

Бывший капитан "Динамо" Владислав Ващук лестно отозвался об игре сборной Украины в Лейпциге, несмотря на поражение от Германии 1:3.

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"Наши против Германии играли очень и очень вкусно, но не хватало перчинки, скажем так. Такой сборную Украины мы уже давно не видели. В каких-то отдельных моментах некоторым нашим исполнителям не хватило опыта. А немцы выжали максимум из тех моментов, которые появлялись у них"

"Но, повторюсь, Украина играла очень достойно и перспективно. Впрочем, пора уже давать результат. Все-таки это возможно. Ребята уже поиграли с Испанией, Германией, с которой вели в счете. И понимают, что они могут побеждать в независимости от влияния пандемии"

"В этой непростой ситуации важную роль сыграл тренерский штаб Андрея Шевченко. В независимости от того, сколько ведущих игроков выбыло и сколько в составе молодых футболистов, ребята играют именно так, как им сказал главный тренер", – заявил Владислав Ващук, которого цитирует meta-ratings

Напомним, для того, чтобы не вылететь из высшего дивизиона Лиги наций, Украине 17 ноября нужно не проиграть Швейцарии. Хотя устроит и минимальное поражение в Люцерне при условии, что команда Андрея Шевченко забьет два мяча и более.

Обзор матча Германия – Украина (3:1)

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Владислав Ващук Сборная Украины сборная Германии
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