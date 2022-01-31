Скакали бы на Майдане три дня: в России боялись проиграть Шевченко

В России радуются, что Андрей Шевченко не стал главным тренером Польши. Там боялись, что украинец не пустит их команду на чемпионат мира

Червиченко боялся назначения Шевченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший президент московского Спартака Андрей Червиченко рад, что главным тренером сборной Польши стал Чеслав Михневич.

Напомним, что одним из кандидатов на эту должность был Андрей Шевченко. Но украинца не отпустила Дженоа.

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"Вряд ли украинца поставили бы главным тренером сборной Польши. Нынешние поляки так же любят украинцев, как украинцы относятся к России. Очень хорошо, что Шевченко не назначили главным тренером Польши. Проиграй Россия Польше во главе с Шевченко – наши соседи радостно скакали бы два-три дня на своем Майдане", – цитирует Червиченко сайт "Чемпионат".

24 марта Россия и Польша сыграют в стыковом матче ЧМ-2022.

Шевченко не получил усиление команды в трансферное окно / Фото: Reuters

Кстати, ранее в Польше сообщили, что отказали украинцу из-за дружбы с Романом Абрамовичем. Якобы российский олигарх мог бы попросить сдать игру россиянам в плей-офф.