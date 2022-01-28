Я всегда равнялся на Шеву! Легендарный француз посвятил пост украинцу

Нападающий Милана и сборной Франции Оливье Жиру в соцсетях опубликовал пост, посвященный Андрею Шевченко.
"Я всегда равнялся на Шеву. Я также горжусь тем, что я россо-нери. Работай и верь", – написал в Instagram Жиру, добавив видео, как радуется Шевченко после голов в составе Милана.
Интересно, что в качестве игроков Шевченко и Жиру пересекались на Евро-2012. Тогда сборная Украины уступила Франции – 0:2 на групповом этапе.
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А в качестве тренера национальной команды осенью 2020 года Шевченко уступил Франции – 1:7. Тогда два гола в наши ворота забил Жиру.
Напомним, что сейчас Андрея Шевченко хотят видеть в сборной Польши. Но приступить к своим обязанностям украинец пока не может, ведь связан контрактом с Дженоа.