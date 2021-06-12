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21 июня 19:00
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Швеция --
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Евро-2020

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Ярмоленко вошел в ТОП-5 лучших бомбардиров Евро-2020, не выходя на поле

Александр Трикиша Александр Трикиша
12 июня, 09:39
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Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко входит в число лучших бомбардиров своих национальных сборных среди всех участников чемпионате Европы. Также он всего на восемь мячей отстает от Шевченко
Ярмоленко на восемь голов отстает от рекорда Шевченко
Ярмоленко на восемь голов отстает от рекорда Шевченко / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко входит в ТОП-5 лучших бомбардиров сборных среди участников Евро-2020. На счету игрока Вест Хэма 40 голов за национальную команду.

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Лидирует в рейтинге Криштиану Роналду. Лидер сборной Португалии наколотил за сборную 104 мяча, пишет zbirna.com. От абсолютного рекорда, который принадлежит иранцу Али Даеи (109), его отделяет всего шесть результативных ударов.

Кстати, а Ярмоленко нужно забить еще восемь мячей, чтобы догнать нынешнего тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

А еще мы писали, что старт Евро-2020 вошел в историю чемпионатов Европы: почему гол Демирала особенный.

ТОП-5 рейтинга бомбардиров на Евро-2020:

  1. Криштиану Роналду (Португалия) – 104
  2. Роберт Левандовски (Польша) – 66
  3. Ромелу Лукаку (Бельгия) – 60
  4. Оливье Жиру (Франция) – 44
  5. Андрей Ярмоленко (Украина) – 40

Смотрите, как Ярмоленко оформил дубль в матче с Кипром:

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