Ярмоленко вошел в ТОП-5 лучших бомбардиров Евро-2020, не выходя на поле

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко входит в число лучших бомбардиров своих национальных сборных среди всех участников чемпионате Европы. Также он всего на восемь мячей отстает от Шевченко

Ярмоленко на восемь голов отстает от рекорда Шевченко / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко входит в ТОП-5 лучших бомбардиров сборных среди участников Евро-2020. На счету игрока Вест Хэма 40 голов за национальную команду.

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Лидирует в рейтинге Криштиану Роналду. Лидер сборной Португалии наколотил за сборную 104 мяча, пишет zbirna.com. От абсолютного рекорда, который принадлежит иранцу Али Даеи (109), его отделяет всего шесть результативных ударов.

Кстати, а Ярмоленко нужно забить еще восемь мячей, чтобы догнать нынешнего тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

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ТОП-5 рейтинга бомбардиров на Евро-2020:

Криштиану Роналду (Португалия) – 104 Роберт Левандовски (Польша) – 66 Ромелу Лукаку (Бельгия) – 60 Оливье Жиру (Франция) – 44 Андрей Ярмоленко (Украина) – 40

Смотрите, как Ярмоленко оформил дубль в матче с Кипром: