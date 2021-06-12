Ярмоленко вошел в ТОП-5 лучших бомбардиров Евро-2020, не выходя на поле

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко входит в ТОП-5 лучших бомбардиров сборных среди участников Евро-2020. На счету игрока Вест Хэма 40 голов за национальную команду.
Читайте также: "Это должно быть в интернете": как команда Шевченко проиграла перед Евро-2020
Лидирует в рейтинге Криштиану Роналду. Лидер сборной Португалии наколотил за сборную 104 мяча, пишет zbirna.com. От абсолютного рекорда, который принадлежит иранцу Али Даеи (109), его отделяет всего шесть результативных ударов.
Кстати, а Ярмоленко нужно забить еще восемь мячей, чтобы догнать нынешнего тренера сборной Украины Андрея Шевченко.
А еще мы писали, что старт Евро-2020 вошел в историю чемпионатов Европы: почему гол Демирала особенный.
ТОП-5 рейтинга бомбардиров на Евро-2020:
- Криштиану Роналду (Португалия) – 104
- Роберт Левандовски (Польша) – 66
- Ромелу Лукаку (Бельгия) – 60
- Оливье Жиру (Франция) – 44
- Андрей Ярмоленко (Украина) – 40
Смотрите, как Ярмоленко оформил дубль в матче с Кипром: