Второй бомбардир в истории Франции перешел в Милан

34-летний форвард Оливье Жиру подписал контракт с Миланом. В 2018 году со сборной Франции он выиграл чемпионат мира по футболу

Милан уже представил своего нового форварда

Милан официально объявил о трансфере французского нападающего Челси Оливье Жиру. Пока без подробностей. Итальянцы даже не назвали срок действия контракта футболиста.

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Что касается трансферной стоимости, то раньше звучала цифра в 1 млн евро, плюс 1 млн в качестве бонусов.

Напомним, что 34-летний Жиру стал игроком Челси зимой 2018 года, перейдя из Арсенала за 17 миллионов евро. С тех пор он провел 119 встреч за клуб во всех турнирах, забил 39 голов и сделал 14 результативных передач.

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Со сборной Франции Жиру стал чемпионом мира в 2018 году. Оливье – второй бомбардир в истории национальной команды – 46 голов. Больше только у Тьерри Анри – 51.

Ранее мы писали, что ФИФА собирается изменить правила футбола. Главное нововведение – это сокращение игрового времени, будет два тайма по 30 минут.