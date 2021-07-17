Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Второй бомбардир в истории Франции перешел в Милан

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
17 июля, 14:46
Копировать ссылку
34-летний форвард Оливье Жиру подписал контракт с Миланом. В 2018 году со сборной Франции он выиграл чемпионат мира по футболу
Милан уже представил своего нового форварда
Милан уже представил своего нового форварда

Милан официально объявил о трансфере французского нападающего Челси Оливье Жиру. Пока без подробностей. Итальянцы даже не назвали срок действия контракта футболиста.

Читайте также: Украинский футболист в столице шампанского! Форвард будет играть в элите Франции

Что касается трансферной стоимости, то раньше звучала цифра в 1 млн евро, плюс 1 млн в качестве бонусов.

Напомним, что 34-летний Жиру стал игроком Челси зимой 2018 года, перейдя из Арсенала за 17 миллионов евро. С тех пор он провел 119 встреч за клуб во всех турнирах, забил 39 голов и сделал 14 результативных передач.

В тренде

Со сборной Франции Жиру стал чемпионом мира в 2018 году. Оливье – второй бомбардир в истории национальной команды – 46 голов. Больше только у Тьерри Анри – 51.

Ранее мы писали, что ФИФА собирается изменить правила футбола. Главное нововведение – это сокращение игрового времени, будет два тайма по 30 минут.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Сборная Украины
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять