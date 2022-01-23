Шевченко согласился возглавить сборную Польши

Польский футбольный союз и украинский тренер, недавно уволенный из Дженоа, согласовали все условия контракта

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

На посту главного тренера сборной Польши Андрей Шевченко будет получать зарплату в размере 2,5 млн евро в год. Часть средств будет выплачивать Польский футбольный союз, остальные – спонсоры.

Об этом сообщает телеграм-канал vZbirna.

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Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Для окончательного утверждения Шевы на посту наставника поляков осталось согласовать нюансы его договора с Дженоа. Напомним, несмотря на отстранение с поста главного тренера "грифонов", Шевченко остался на контракте с итальянским клубом.

Ожидается, что на посту главного тренера сборной Польши Шевченко будет представлен 31 января.

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Левандовский и Шевченко. Фото Reuters/AFP

Напомним, 24 марта сборная Польши в Москве сыграет стыковой матч плей-офф за выход на ЧМ-2022 против России. В случае победы, 29 марта за попадание на мундиаль поляков ждет лучший в противостоянии Швеция – Чехия.

Ранее мы писали, что в сборной Польши может оказаться и сын Андрея Шевченко – 15-летний Кристиан.

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