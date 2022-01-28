Нож в спину от земляка: легендарный украинец отговаривает поляков брать Шеву

Возглавить сборную Польши Шеве мешает действующий контракт с Дженоа. Итальянцы хотят шантажом вынудить украинца отказаться от компенсации.

Ко всем проблемам добавилось мнение бывшего динамовца Александра Заварова. На удивление, он принялся отговаривать поляков брать на работу Шеву.

"Я считаю, что местный тренер – лучший лидер для команды. Менеджером сборной Украины должен быть украинец, а Польши – поляк. Тот, кто выиграл чемпионат мира или Европы, не приедет в Польшу.

Тот факт, что наши языки похожи, безусловно, говорит в пользу его приглашения. Однако ему следует выучить польский язык и познакомиться с жизнью в Польше.

Не хочу давать советы полякам, но вашей команде нужен тренер с опытом, а Шевченко его не хватает", – сказал Заваров в интервью Przegląd Sportowy.