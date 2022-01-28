Это шантаж! Дженоа вынуждает Шевченко отказаться от денег

Андрей Шевченко больше не является главным тренером Дженоа и в то же время не может тренировать другую команду. Все дело в контрактных обязательствах

Андрей Шевченко не может пока работать в сборной Польши / Фото: REUTERS

Дженоа уволил Шевченко в середине января. Тем не менее, контракт с украинцем не разорвали, итальянский клуб продолжат выплачивать Шеве зарплату, пока тот не найдет себе новый клуб.

Предложение поступило быстро – Шевченко хотят видеть в сборной Польши. Но приступить к своим обязанностям украинец пока не может, ведь связан контрактом с Дженоа.

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А здесь уже итальянцы стали в позу и шантажом вынуждают Шеву разорвать контракт и отказаться от отступных. По сведениям СМИ, эта сумма могла составить от 10 до 20 миллионов евро.

Андрей Шевченко возглавил Дженоа / Фото: REUTERS

"Позиция "грифонов" максимально простая: если Андрей хочет работать с Польшей, то денег он не получит. Это был бы идеальный вариант для Дженоа, так как они могли бы сэкономить приличную сумму и не выплачивать Шевченко компенсацию", – цитирует журналиста Валерио Аррикелло Footboom.

Кстати, ранее появилась информация, что Польша отказалась от Шевченко как раз по причине контракта с Дженоа.