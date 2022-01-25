Шевченко не нужен даже Динамо: последствия фиаско в Италии

Президент столичного клуба Игорь Суркис заявил, что слухи о приходе Шевченко в Динамо летом не соответствуют действительности.
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"Скажу вам откровенно: я не рассматривал Шевченко главным тренером Динамо. У меня не было для этого оснований. У меня есть действующий тренер, с которым продлен контракт до лета 2024 года", – признался Суркис в эфире Youtube-канала Бомбардир.
Но в концовке реплики Суркис добавил осторожную фразу "никогда не говори нет", так что дорога в родной клуб для Шевы точно не закрыта.
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Напомним, в СМИ ранее сообщали, что Мирча Луческу видит в Шевченко своего преемника. Учитывая, что в последние годы здоровье 76-летего тренера дает о себе знать, румын может и не доработать свой контракт до конца.
Будущее Шевченко. Какая ситуация
- Андрей Шевченко был уволен из Дженоа после поражения от Милана в Кубке Италии. Под его руководством клуб одержал всего одну победу в 11 матчах.
- Помимо Динамо, интерес к Шеве приписывали Бенфике, но португальцы быстро открестились от украинского тренера.
- Самым же вероятным остается вариант со сборной Польши. Поляки ищут наставника, который поможет команды выйти на ЧМ-2022. Для этого нужно обыграть Россию.
- Поговаривают, что Шевченко уже согласился принять сборную Польши. На новом месте работы Шева будет получать зарплату в размере 2,5 млн евро в год. Часть средств будет выплачивать Польский футбольный союз, остальное – спонсоры.