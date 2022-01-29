Все из-за дружбы с россиянином. Вот почему Шевченко не возглавит Польшу

Украинский тренер Андрей Шевченко ищет себе работу после увольнения из Дженоа. Но итальянский клуб не спешит расторгать с украинцем контракт. Хотя Шеву очень хочет видеть сборная Польши.
Но появилась еще одна причина, по которой Шевченко не станет тренером "Кадры". Его дружба с российским владельцем Челси Романом Абрамовичем. Об этом сообщает польское издание Przegląd Sportowy.
Дебют Шевченко на посту сборной Польши пришелся бы на стыковой матч ЧМ-2022 с Россией. Абрамович был не заинтересован, чтобы его друг не пустил россиян на мундиаль.
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Ведь именно российский олигарх в свое время пригласил Шеву в Челси и способствовал переезду его семьи в Лондон.
Ранее появилась информация, что польскую сборную возглавит Адам Навалка.
Навалка добился с командой наибольшего успеха в ХХI веке – вывел в четвертьфинал Евро-2016. Затем прошел квалификацию на чемпионат мира 2018, но там его команда выбыла после группового этапа.
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