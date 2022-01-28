Польшу возглавит самый успешный тренер за всю историю. А где же Шевченко?

Сборную Польши будет тренировать местный специалист Адам Навалка, уже выводивший Кадру на Чемпионат мира

Адам Навалка возглавит сборную Польши вместо Андрея Шевченко / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

64-летний тренер Адам Навалка в пятницу согласовал контракт с Польским футбольным союзом, сообщает Sport.pl.

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Наставник подписал контракт до конца нынешнего года с опцией продления, если сборная Польши выйдет на ЧМ-2022.

Для Адама Навалки это будет вторая попытка в сборной Польши. Ранее специалист возглавлял Кадру на протяжении пяти лет с 2013-го по 2018-й. За этот период работы Навалка добился с командой наибольшего успеха в ХХI веке – вывел в четвертьфинал Евро-2016. Затем прошел квалификацию на чемпионат мира 2018 в России, но там его команда выбыла после группового этапа.

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Роберт Левандовски в сборной Польши / Фото: Reuters

В отличии от иностранных специалистов, Адам Навалка прекрасно знает возможности польских футболистов и ему не потребуется время на раскачку перед мартовским поединком против России.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко согласился возглавить сборную Польши. Но чтобы приступить к работе, ему необходимо было расторгнуть контракт с Дженоа.

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Шевченко уже работал с национальной сборной – Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

Однако руководство "грифонов" отказалось выплачивать Шеве отступные в полном объеме, и вариант с Польшей сорвался в последний момент.

Андрей Шевченко остается тренером Дженоа / Фото: genoacfc.it

Напомним, 24 марта Польша сыграет против России полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022.