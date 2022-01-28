Польщу очолить найуспішніший тренер за всю історію. А де ж Шевченко?

Збірну Польщі буде тренувати місцевий спеціаліст Адам Навалка, який вже виводив Кадру на Чемпіонат світу

Адам Навалка очолить збірну Польщі замість Андрія Шевченка / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

64-річний тренер Адам Навалка у п'ятницю погодив контракт із Польським футбольним союзом, повідомляє Sport.pl.

Читайте також: "З Шевченка вчинили "по-скотськи". Суркіс став на бік легенди

Реклама

Наставник підписав контракт до кінця нинішнього року з опцією продовження, якщо збірна Польщі вийде на ЧС-2022.

Для Адама Навалки це буде друга спроба у збірній Польщі. Раніше фахівець очолював Кадру протягом п'яти років з 2013-го по 2018-й. За цей період роботи Навалка досяг із командою найбільшого успіху в XXI столітті – вивів у чвертьфінал Євро-2016. Потім пройшов кваліфікацію на чемпіонат світу 2018 року в Росії, але там його команда вибула після групового етапу.

Реклама

Роберт Левандовскі у збірній Польщі / Фото: Reuters

На відміну від іноземних фахівців, Адам Навалка чудово знає можливості польських футболістів, і йому не потрібен час на розгойдування перед березневим поєдинком проти Росії.

Раніше повідомлялося, що Андрій Шевченко погодився очолити збірну Польщі. Але щоб приступити до роботи йому потрібно було розірвати договір із Дженоа.

Реклама

Шевченко вже працював з національною збірною – Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

Проте керівництво "грифонів" відмовилося виплачувати Шеві відступні у повному обсязі, і варіант із Польщею зірвався в останній момент.

Андрій Шевченко залишається тренером Дженоа / Фото: genoacfc.it

Нагадаємо, 24 березня Польща зіграє проти Росії півфінал плей-оф відбору на ЧС-2022.